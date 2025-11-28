В Тюменской области восстановили мост через реку Ишим

Движение транспорта по нему открылось 28 ноября

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Тюменской области завершили восстановление моста через реку Ишим, который получил повреждения в 2024 году от самого крупного паводка в истории региона. Движение транспорта по нему открылось 28 ноября, сообщили в пресс-службе Главного управления строительства региона.

"Рабочее движение для автомобильного транспорта открыли на новом мосту через реку Ишим дороги Ишим-Маслянский-Сладково. Капитальный ремонт моста протяженностью 225,1 погонных метра провел АО "ТОДЭП", - говорится в сообщении.

Специалисты завершили обустройство проезжей части, провели ремонт пролетов и опор и нанесли антикоррозийное покрытие. Уточняется, что работы по укреплению берегов реки продолжатся до 12 декабря.

Капитальный ремонт объекта проведен в рамках реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни".