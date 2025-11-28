ТАСС возглавил рейтинг цитируемости в СМИ и соцсетях в октябре

Агентство сообщало о телефонном разговоре между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, о задержании миллиардера Ибрагима Сулейманова, об отмене автопродления водительских прав

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС возглавило рейтинг по цитируемости среди российских информагентств в СМИ и соцсетях в октябре. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия".

"Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ - ТАСС, в октябре агентство сообщало о телефонном разговоре между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, о задержании миллиардера Ибрагима Сулейманова, об отмене автопродления водительских прав", - говорится в исследовании компании.

Показатель учитывает количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Индекс цитируемости в СМИ у ТАСС составил 18 416,10.

ТАСС также сохранил лидерство в цитируемости агентств в социальных сетях, которое удерживает с марта. Наиболее цитируемыми в октябре стали материалы "Роскомнадзор объяснил сбои в работе WhatsApp и Telegram на юге России" и "Bild: VW приостановит выпуск Golf и Tiguan из-за дефицита чипов". Количество гиперссылок в соцмедиа на ТАСС составило 2 771 993.

Рейтинг по цитируемости СМИ в соцмедиа рассчитывался по суммарной вовлеченности постов, в которых опубликованы ссылки на материалы СМИ, учитывалась сумма лайков, репостов и комментариев в "ВКонтакте", "Одноклассниках", Telegram и Х за период исследования.