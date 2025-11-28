Ивановское общежитие, где в сентябре произошел пожар, признали аварийным

С жителями дома проведут собрание по вопросам расселения и возможных мер поддержки

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Общежитие в Иванове 1917 года постройки, где в сентябре произошел пожар, признано аварийным и подлежит сносу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В сентябре на улице Сакко в Иванове загорелась кровля трехэтажного многоквартирного дома. В нем расположено 92 квартиры, в которых проживали около 150 человек, в том числе 31 ребенок. В результате пожара пострадали жилые помещения, частично обрушились чердачные перекрытия. Все жители дома были оперативно эвакуированы, пострадавших не было.

"В соответствии с полученным техническим заключением о состоянии строительных конструкций указанного дома, он признан аварийным и подлежащим сносу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с жителями дома проведут собрание по вопросам расселения и возможных мер поддержки. В пресс-службе добавили, что по всем вопросам о принятом межведомственной комиссией по оценке жилых помещений муниципального жилищного фонда решении можно обращаться в управление жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики.