ГП направила в суд дело о незаконном отчуждении санатория "Русь" в Подмосковье

Общая стоимость растраченного имущества превысила 3 млрд рублей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о незаконном отчуждении в 2017 году санатория "Русь" в Московской области стоимостью свыше 3 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Андрея Чепурного и Валерия Белялова. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в совершении растраты). После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд Москвы", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в марте 2017 года председатель общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы "Инвалиды войны" Чепурной при пособничестве Белялова, являвшегося тогда гендиректором АНО "Центр медицинской и социальной реабилитации ветеранов войн "Ветеран - Русь", совершил незаконное отчуждение комплекса санатория "Русь". Он включал в себя 48 объектов недвижимости в Рузском районе Московской области. Для этого участникам собрания центрального правления "Инвалидов войны" сообщили недостоверные сведения, был заключен договор безвозмездной передачи имущества в пользу АНО "Центр "Ветеран - Русь". Общая стоимость растраченного имущества превысила 3 млрд рублей.