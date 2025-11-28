На нескольких улицах в центре Москвы перекрыли движение

В департаменте транспорта посоветовали быть внимательными при построении маршрута

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта закрыли на Тверской улице, Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной в Москве, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Движение временно закрыто: на Тверской улице. Объезд по улице Петровка; <...> на Большом Каменном мосту; на Кремлевской набережной", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.

В департаменте также посоветовали быть внимательными при построении маршрута.