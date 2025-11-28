NME: Кэти Перри отсудила у 86-летнего американского ветерана $1,8 млн

Карл Уэскотт сорвал сделку о покупке дома в Монтесито за $15 млн

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Поп-певица Кэти Перри выиграла суд у 86-летнего американского ветерана. Теперь он должен выплатить ей $1,8 млн компенсации, сообщает британский портал NME.

По его информации, судебная тяжба началась в 2020 году. Кэти Перри и ее прошлый партнер Орландо Блум договорились с ветераном Карлом Уэскоттом о покупке дома в Монтесито (штат Калифорния) за $15 млн. Но после подписания предварительного договора Уэсткотт попытался аннулировать сделку, объяснив ее тем, что в момент подписания был под сильным воздействием обезболивающих препаратов из-за операции. После улучшения состояния он отказался продавать дом, а предложение увеличить сумму он отклонил.

В итоге суд встал на сторону Перри и отказался признавать недееспособность Уэсткотта в момент подписания договора. Покупка дома признана действительной. Уэсткотт же должен выплатить певице $1.8 млн компенсации за срыв сделки.