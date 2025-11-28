ФНС рассказала, где удобнее всего хранить электронные кассовые чеки

Одним из способов является сервис "Мои чеки онлайн"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России рассказала о том, где удобнее всего хранить электронные кассовые чеки, которые становятся все популярнее, поскольку не портятся со временем, не теряются в стопках бумаг и аналогичны бумажным. Об этом ведомство сообщило в официальном Telegram-канале.

Одним из способов является сервис ФНС России "Мои чеки онлайн". Этот сервис отображает и хранит данные о чеках, которые покупатели получили при покупке товаров (работ, услуг), за онлайн-покупки, и которые были отсканированы в бесплатном приложении "Проверка чеков".

"Чеки можно добавлять самостоятельно - для этого нужно отсканировать QR-код. Еще в приложении удобно предъявлять чеки для возврата товаров или гарантийного обслуживания", - разъяснили в ведомстве.

Еще одним способом является мобильное приложение "Проверка чеков", которое также дает возможность проверить, передан ли чек в ФНС России. В ведомстве разъяснили, что для этого необходимо отсканировать QR-код или ввести его данные вручную и отправить запрос на проверку. Результат отобразится на экране. Кроме того, данное приложение подсвечивает маркированные товары и позволяет узнать их статус в национальной системе маркировки.