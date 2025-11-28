В Подмосковье прививку от гриппа сделали почти 1,2 млн детей

Перед вакцинацией врач проводит осмотр

Редакция сайта ТАСС

© Гавриил Григоров/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Порядка 1,2 млн детей Московской области сделали прививку от гриппа в рамках сезонной вакцинации от вируса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Вакцинация является самым надежным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений. Особенно важно прививку сделать пациентам из групп риска, в том числе детям. В Подмосковье уже прививились от гриппа почти 1,2 млн детей", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

Там добавили, что сделать прививку от гриппа ребенку можно в поликлинике по месту прикрепления, а также в школе и детском саду.

Подчеркивается, что перед вакцинацией врач проводит осмотр, после чего направляет на прививку.