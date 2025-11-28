В Чувашии запретят продажу бензина и дизельного топлива несовершеннолетним

Ограничение не будет распространяться на подростков, достигших 16 лет и имеющих водительское удостоверение

ЧЕБОКСАРЫ, 28 ноября. /ТАСС/. Госсовет Чувашии принял закон, запрещающий продажу несовершеннолетним до 16 лет бензина и дизельного топлива. Это связано с ростом количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, сообщил на сессии парламента прокурор Чувашской Республики Эдуард Гиматов.

Инициатором законопроекта является надзорное ведомство. Прокуратура предложила внести поправки в региональные законы "О некоторых мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие" и "Об административных правонарушениях в Чувашской Республике".

"Законопроектом предлагается запретить продавать автомобильный бензин и дизельное топливо несовершеннолетним. Данное ограничение не будет распространяться на подростков, достигших 16 лет и имеющих водительское удостоверение", - отметил Гиматов.

По его словам, законопроект подготовлен для снижения дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности детей. Было отмечено, что за 10 месяцев 2025 года с участием несовершеннолетних произошло 127 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли восемь детей, еще более 140 получили травмы. Дети до 16 лет также стали чаще попадать в ДТП при управлении мототранспортом: по словам прокурора, в 2023 году зарегистрировано 15 таких происшествий, в 2024 году - 17, за 10 месяцев 2025 года - 18. "Это обусловлено ростом интереса детей к мототранспорту и автомобильному транспорту, квадроциклам, мопедам, питбайкам и иным техническим средствам передвижения", - пояснил Гиматов.

Для обеспечения соблюдения данного запрета в прокуратуре предложили "ввести механизм идентификации покупателей, что позволит снизить вероятность продажи топлива" несовершеннолетним, у которых нет водительских прав. Также проектом предлагается введение административной ответственности для продавцов и организаций при продаже бензина. По данным прокуратуры, для граждан предусмотрено 5 тыс. рублей штрафа, для должностных лиц - 10 тыс. рублей, для юридических лиц - 50 тыс. рублей.

Депутаты Госсовета Чувашии приняли закон в двух чтениях. В законопроекте, размещенном на сайте парламента, предусмотрено, что он вступит в действие в марте 2026 года и будет действовать до 1 марта 2032 года.