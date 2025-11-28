Врач рассказал, по каким причинам чаще всего москвичи вызывают "неотложку"

Заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной помощи им. А. С. Пучкова Артем Хисамов отметил, что жители города вызывают неотложную помощь с жалобами на ОРВИ и проблемами с давлением

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Симптомы ОРВИ и проблемы с артериальным давлением лидируют среди поводов к вызову неотложной медицинской помощи в Москве. При этом в осенне-зимний период количество вызовов традиционно возрастает, сообщил ТАСС заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной помощи им. А. С. Пучкова Артем Хисамов.

"В осенне-зимний сезон в лидеры поводов к вызову выходят температура и различные состояния на фоне ОРВИ и других простудных заболеваний. На протяжении всего года люди чаще обращаются в связи со стойким повышением артериального давления и болевыми синдромами различной локализации. При этом каждый случай вызова врача индивидуален и зависит от множества факторов. Поэтому при опросе обратившегося в Единый городской диспетчерский центр уточняются обстоятельства ухудшения состояния здоровья для проведения четкого определения профиля направляемой бригады", - сказал собеседник агентства.

По его словам, количество вызовов варьируется в зависимости от сезона. Традиционно в осенне-зимний период при увеличении инфекционной заболеваемости количество вызовов возрастает, а в "отпускные" летние месяцы - снижается. "В среднем это около 1 тыс. выездов за сутки", - пояснил Хисамов.

Врач выезжает непосредственно на дом к пациенту, проводит полноценный осмотр, используя дополнительные методы обследования, бригада оснащена всеми необходимыми препаратами и оборудованием. У врача в автомобиле имеется стандартная укладка-чемодан с широким перечнем лекарств и медицинских изделий, наборы экспресс-тестов, аппарат ЭКГ, пульсоксиметр, глюкометр, небулайзер. "Результаты осмотра, список назначенных препаратов и оказанная помощь попадают в электронную медицинскую карту. Пациент и участковый врач всегда могут ознакомиться с данной информацией при планировании дальнейшего ведения", - добавил Хисамов.

При необходимости врач "неотложки" может на дому оформить рецепт или листок нетрудоспособности. В настоящее время в Москве ежедневно работает более 120 бригад неотложной медицинской помощи.