Кассация разрешила экс-министру Абызову занимать госдолжности после колонии

В остальном второй кассационный суд общей юрисдикции оставил приговор первой инстанции без изменения

Редакция сайта ТАСС

Михаил Абызов © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Второй кассационный суд общей юрисдикции разрешил бывшему министру по вопросам Открытого правительства РФ Михаилу Абызову, осужденному на 12 лет колонии за преступления коррупционной направленности, занимать должности на госслужбе после отбытия наказания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел кассационную жалобу на приговор Абызову и постановил снять дополнительное наказание в виде запрета занимать должности на госслужбе после освобождения. В остальном приговор первой инстанции оставлен без изменения", - сообщили в пресс-службе.

В конце декабря 2023 года Преображенский районный суд Москвы признал Абызова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), ст. 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ч. 4 ст. 204 (коммерческий подкуп) УК РФ. Он был осужден на 12 лет колонии строгого режима и 80 млн рублей штрафа, а другие фигуранты дела - на сроки от 5 до 12 лет колонии. Суд первой инстанции также лишил Абызова ордена Дружбы и запретил ему в течение трех лет после отбытия наказания занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах. Вину в инкриминируемых преступлениях Абызов не признавал со стадии предварительного следствия, а во всех судебных инстанциях просил его оправдать.

В то же время районный суд освободил двух фигуранток дела - Яну Балан и Оксану Роженкову, назначив каждой по 4 млн рублей штрафа, которые в апелляции были снижены. В срок отбытия наказания им было зачтено время, проведенное в СИЗО после задержания и в ходе рассмотрения дела по существу. Апелляционная инстанция Мосгорсуда позднее признала законным приговор в отношении Абызова, но незначительно снизила ему сумму штрафа - до 79 млн 900 тыс. рублей. Также значительно были снижены сроки другим осужденным по делу. Вместе с тем апелляция оставила в силе решение о лишении фигурантов таких госнаград, как орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, орден Почета и ордена Дружбы.

В отношении Абызова расследуют новое уголовное дело - о мошенничестве с акциями Российской венчурной компании (РВК).