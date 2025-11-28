В Шымкенте умер последний ветеран Великой Отечественной войны

Мужчина умер на 101-м году жизни

АСТАНА, 28 ноября. /ТАСС/. Последний ветеран Великой Отечественной войны, проживавший в третьем по численности населения мегаполисе Казахстана Шымкенте, Мураталы Толепбергенулы умер на 101-м году жизни, сообщило региональное издание Otyrar.

Ветеран родился в 1925 году и в мае этого года отпраздновал вековой юбилей. В годы войны он служил радистом в противотанковом артиллерийском подразделении, в своих воспоминаниях местным СМИ он отмечал, что годы войны были самыми сложными за прожитый век.

Он участвовал в освобождении Бреста, боях за Украину, в Польше, а также дошел до Германии. Службу закончил в 1950 году. Ветеран был награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы" и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945".

В начале 2025 года в Шымкенте проживало два ветерана Великой Отечественной войны. В мае этого года на 102-м году жизни умерла Нина Мосунова, которая в годы войны служила связистом в зенитной бригаде.