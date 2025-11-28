Фильмы о работе военкоров в Великую Отечественную войну вышли на видеоплатформах

Советские военные корреспонденты у здания Рейхстага, 1945 год © Марк Редькин/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Все 12 фильмов, которые рассказывают о работе советских журналистов в тылу и на фронте, опубликованы на российских стриминговых платформах. Цикл завершен картиной "Нюрнберг" о корреспондентах ТАСС, об этом агентству рассказали организаторы проекта "Фронтовая редакция".

"Документальный цикл "Фронтовая редакция: корреспонденты Великой Отечественной войны" завершен: вышли все 12 фильмов о людях, которые во время войны стали голосом фронта и свидетелями подвига страны. Проект раскрывает работу советских военных корреспондентов на передовой и в тылу: фронтовые газеты, репортажи из окопов и осажденных городов, редкие фотографии и кинохронику, истории любви, товарищества и профессиональной чести", - поделились организаторы, добавив, что каждый фильм посвящен отдельной теме или личности и показывает разные стороны фронтовой журналистики.

Заключительный фильм цикла - "Нюрнберг" - рассказывает о журналистах, работавших на Международном военном трибунале. Особое место в картине занимает история фотографа ТАСС Евгения Халдея, для которого съемка в Нюрнберге была профессиональным и личным долгом. "В 1941 году в оккупированном Донецке (город Сталино до 1961 года - прим. ТАСС) гестапо убило его отца и трех сестер. На процессе он работал в офицерской форме с боевыми наградами, что вызывало ярость у подсудимых, прежде всего у Геринга", - подчеркнули авторы проекта. Другие герои фильма - военкор ТАСС Макс Альперт и фотокорреспондент агентства Марк Редькин, первым запечатлевший Освенцим сразу после освобождения. Его снимки вошли в доказательную базу советской стороны в Нюрнберге.

Также в рамках цикла созданы фильмы "Ленинград" - он посвящен блокадному радио. Картина "Любовь" - реальным историям любви, выдержавшей испытание войной. "Сталинград" рассказывает о репортерах, прославивших подвиг защитников города. "Документалистки" - о женщинах-операторах. "Фоторепортеры" - о фронтовых фотографах. "Партизаны" - о журналистах газеты Брянского фронта "На разгром врага". Фильм цикла, "Инкоры" показывает малоизвестную сторону истории: как иностранные корреспонденты в Москве постепенно становились союзниками советской правды о войне. Героями отдельных картин также стали Аркадий Гайдар, Михаил Матусовский и Андрей Платонов.

Авторы проекта отметили, что в роли ведущих в фильмах выступают действующие военкоры, работающие сегодня на передовой, в том числе в зоне СВО: Александр Коц, Григорий Кубатьян, Михаил Андроник, Александр Симонов, Ольга Мациевская, Елена Соколова, Максим Васюнов.

Цикл фильмов создан режиссерами Никитой Сутыриным и Анастасией Нечаевой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Команда проекта провела масштабную архивную работу: изучены документы, письма, фронтовые газеты, редкие фотографии и пленки.