В Вологодской области увеличили объем поддержки бойцов СВО на 2,9 млрд рублей

Более 10 млрд рублей направлено на социальные выплаты и гуманитарную помощь с начала спецоперации, сообщила заместитель губернатора Александра Гуркина

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Объем поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в Вологодской области увеличен на предстоящие три года на 2,9 млрд рублей. В регионе действует 45 мер поддержки этой категории, все они сохранены, а некоторые из них расширены, сообщила заместитель губернатора Александра Гуркина.

"Безусловно, данная приоритетная задача [поддержка участников СВО и членов их семей] у нас включена в проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. 45 мер поддержки, они все не только сохранены, а ряд из них расширен на 2,9 млрд рублей на 2026 год и плановый период", - сообщила замгубернатора депутатам Вологодского заксобрания при рассмотрении проекта бюджета области на 2026 год.

В заседании приняли участие полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя и губернатор области Георгий Филимонов.

Как отметила заместитель губернатора, Вологодская область - один из регионов, вложивших значительные средства на поддержку мероприятий по этому направлению. Более 10 млрд рублей направлено на социальные выплаты и гуманитарную помощь с начала спецоперации, из них на меры социальной поддержки - более 7 млрд рублей.

Глава региона ранее сообщал, что работа по сопровождению семей участников СВО выстроена по принципу "двух ключей": за каждой семьей закреплены кураторы от социальной защиты, а также представители правительства области и муниципалитетов. Бойцы и их близкие могут узнать о возможностях обучения, трудоустройства и социальных гарантиях, позвонив по номеру "122".