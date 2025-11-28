В Свердловской области упростили получение соцвыплаты семьям погибших бойцов СВО

По новым условиям, для получения социальной выплаты на земельный участок родственники не обязаны иметь совместную регистрацию с погибшим, рассказал губернатор региона Денис Паслер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Свердловской области изменили условия получения социальной выплаты на земельный участок для семей погибших бойцов специальной военной операции (СВО). Это позволит упростить процесс получения меры поддержки, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Ранее получить данную выплату могли только те родственники, которые имели совместную регистрацию с погибшим бойцом.

"Скорректированы условия предоставления социальной выплаты на приобретение земельного участка членам семей погибших участников СВО. Теперь родственники не обязаны иметь совместную регистрацию с погибшим. Это упрощает процесс получения выплаты, что важно для людей, потерявших близкого", - говорится в сообщении.

В конце декабря 2024 года парламентарии законодательного собрания региона внесли изменения в областное законодательство, на основании которых выплату на приобретение земельного участка для участника СВО в случае его смерти смогут получить члены семьи. Выплату можно получить, если таким правом не воспользовался боец СВО.