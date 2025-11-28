Макрон объявил о намерении запретить мобильные телефоны в старшей школе

По словам президента Франции, пристрастие молодых французов к социальным сетям негативно сказывается на их психическом здоровье

Президент Франции Эмманюэль Макрон © AP Photo/ Evan Vucci

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Франции планируют запретить учащимся старшей школы пользоваться телефонами в стенах учебных заведений с сентября 2026 года. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон на встрече с читателями региональной прессы в коммуне Миркур (департамент Вогезы на востоке страны).

"Мы убрали мобильные телефоны из средней школы. Со следующего учебного года мы хотим отказаться от них и в старшей школе", - сказал Макрон, трансляция выступления которого велась на странице Елисейского дворца в X.

По словам главы государства, пристрастие молодых французов к социальным сетям негативно сказывается на их психическом здоровье.

С сентября 2025 года во всех средних школах республики действует так называемая цифровая пауза. Использование телефонов школьниками в этих заведениях полностью запрещено.