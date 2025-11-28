Посольство РФ изобличило грубое искажение слов Путина об Украине в Telegraph

В диппредставительстве призвали британские СМИ обращаться к официальным источникам

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Газета The Daily Telegraph грубо исказила слова президента РФ Владимира Путина о ситуации на Украине в выгодном для британского официоза ключе. Об этом говорится в переданном ТАСС заявлении посольства РФ в Лондоне.

"Обращаем внимание британских СМИ на необходимость предельно точного цитирования высказываний российских официальных лиц, особенно по таким острым вопросам, как украинский кризис. Отдельные издания, в т. ч. "Телеграф", сообщая о выступлении президента Российской Федерации В. В. Путина в ходе его визита в Киргизию, допустили грубые искажения его высказываний. Фактически переврали его слова в выгодном для официоза ключе. В частности, ему было приписано, будто бы это Россия намерена воевать до тех пор, пока не умрет последний украинец", - отмечается в нем.

"Контекст же на самом деле совершенно другой. Российский президент говорил о том, что одни на Западе считают, что конфликт надо заканчивать как можно скорее, поскольку Украина не выдерживает, а другие, также на Западе, призывают воевать до последнего украинца", - указали в посольстве.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что "подобное искажение слов высшего руководства России подливает масла в огонь и играет на руку тем на Западе, кто действительно желает воевать до последнего украинца". В этой связи в посольстве РФ призвали британские СМИ обращаться к официальным источникам.

28 ноября в The Daily Telegraph вышла статья с заголовком "Путин: мы будем воевать, пока не умрет последний украинец". В действительности президент России, говоря о ситуации на Украине, в ходе общения с журналистами в Бишкеке 27 ноября упомянул позицию некоторых западных политиков, настаивающих на продолжении боевых действий "до последнего украинца".