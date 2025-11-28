Свердловские аграрии получат 13 млн рублей на геномную оценку

Исследование позволит в будущем повысить точность отбора животных для формирования стада и сократит время на получение племенного поголовья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Аграрии Свердловской области до конца 2025 года впервые получат субсидию объемом 13,8 млн рублей на геномную оценку племенной ценности поголовья. Это исследование позволит в будущем повысить точность отбора животных для формирования стада и сократит время на получение племенного поголовья, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

"Свердловские сельхозпредприятия впервые получат субсидии на проведение селекционно племенной работы. Принял решение о выделении на эти цели 13,8 миллиона рублей, которые поступят аграриям до конца этого года. На выделенные средства геномную оценку племенной ценности поголовья проведут 13 племенных хозяйств, в том числе сельхозкооперативы "Новопышминское", "Каменское", а также "Килачевский", известный своими рекордными результатами по производству молока", - говорится в сообщении.

Благодаря новой мере поддержки точность отбора животных для формирования нового поколения стада вырастет более чем на 40%, отметил губернатор, а время на получение высокопродуктивного племенного поголовья сократится в три раза. "Таким образом, будет обеспечен рост экономической эффективности племенной работы и увеличены темпы роста молочной продуктивности коров", - сказал Паслер.