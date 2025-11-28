Выплаты для беременных студенток в Новгородской области хотят распространить на заочниц

Размер такой выплаты составляет 100 тыс. рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 ноября. /ТАСС/. Мера поддержки в размере 100 тыс. рублей для беременных студенток очной формы обучения в Новгородской области может быть распространена и на обучающихся заочно. Соответствующее предложение направлено региональными властями в Минтруд России, сообщила министр труда, семейной и социальной политики Новгородской области Светлана Семенова в ходе расширенного заседания координационного совета по реализации семейной политики на территории региона.

"Мы направили предложение в Минтруд Российской Федерации, чтобы мы могли распространить эту выплату и на студенток, которые учатся на заочных отделениях, потому что увидели обратную связь от студенческих семей", - сообщили в министерстве социальной защиты региона.

На текущий момент выплата в размере 100 тыс. рублей предоставляется студенткам, которые обучаются очно в вузах и колледжах Новгородской области при постановке на учет по беременности в ранние сроки. По словам Семеновой, данная мера поддержки уже показала свою эффективность и востребованность среди целевой аудитории. На сегодняшний день финансовую помощь получили 104 студентки. Эта мера является частью более широкого пакета поддержки, реализуемого в рамках региональной программы.

Инициатива о расширении действия выплаты была тщательно проработана областным правительством и направлена для рассмотрения в федеральное министерство. "Сейчас принято постановление правительства Российской Федерации о модернизации демографического меню? и наши предложения, которые были направлены вице-губернатором, они учтены", - заявила Семенова.

На меры поддержки студенческих семей из федерального бюджета в этом году было предоставлено 175 млн рублей, и, по словам Семеновой, эти объемы финансирования полностью сохраняются на следующий год. "Таким образом, перед регионом стоит конкретная задача до конца года полностью освоить все выделенные средства и предоставить все введенные выплаты, чтобы в следующем году продолжить эту работу уже в расширенном формате", - пояснила Семенова.

Региональная программа по повышению рождаемости, в которую интегрированы меры поддержки студенток, была утверждена в конце декабря 2024 года и рассчитана до 2030 года. Она носит характер межведомственной программы и была согласована с Минтрудом Российской Федерации, а ее составление осуществлялось в соответствии с федеральными методическими рекомендациями. Программа регулярно актуализируется с учетом данных Новгородстата и Центра компетенций по демографии, чтобы точечно работать с различными возрастными категориями и оперативно вносить необходимые коррективы для повышения эффективности.