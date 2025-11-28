В Новгородской области впервые за 10 лет перестала снижаться рождаемость

Среди мер, которые повлияли на ситуацию, стало введение в ноябре дополнительной выплаты при рождении третьего и последующего детей молодыми семьями в возрасте до 35 лет

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 ноября. /ТАСС/. Суммарный коэффициент рождаемости в Новгородской области в 2025 году остановился на уровне прошлого года. Это первая стабилизация показателя после многолетнего снижения, наблюдавшегося с 2016 года, об этом сообщила министр труда, семейной и социальной политики Новгородской области Светлана Семенова в ходе расширенного заседания координационного совета по реализации семейной политики на территории региона.

"Если с 2016 года мы наблюдали ежегодное снижение, это на протяжении 10 лет практически, то сейчас мы видим, что принятые меры, в том числе пункты проката [вещей] для новорожденных, дополнительные службы сопровождения беременных наших девушек, женщин, они помогли нам остановить снижение", - сообщила Семенова

Среди мер, повлиявших на ситуацию, стало введение в ноябре дополнительной выплаты при рождении третьего и последующего детей молодыми семьями в возрасте до 35 лет. Размер этой финансовой поддержки составляет 300 тыс. рублей, причем выплата не является целевой, что предоставляет семьям свободу в ее использовании. На сегодняшний день данную выплату уже получили 140 семей Новгородской области, что свидетельствует о высоком спросе на эту форму господдержки. Работа в этом направлении продолжается в активном режиме, и до конца года во взаимодействии с органами ЗАГС и Минздравом региона выплату получат еще не менее 20 многодетных семей. Мера поддержки будет действовать и в 2026 году.

"Наш регион относится к списку регионов демографической земли, там, где регистрировалось снижение рождаемости ежегодно. Таких регионов в стране 41 на сегодняшний день. И это те регионы, которые получали дополнительные средства из федерального бюджета на введение новых мер поддержки при рождении детей. Поэтому в этом году в нашу региональную программу повышения рождаемости, которая действует до 2030 года, мы внесли новые мероприятия", - пояснила Семенова. Она также добавила, что значимым инструментом поддержки стала федеральная мера по доплате до 1 млн рублей на улучшение жилищных условий семьям, в которых родились третьи или последующие дети. Из регионального бюджета осуществляется доплата в размере 550 тыс. рублей к федеральным 450 тыс., что в совокупности составляет существенную сумму для решения жилищного вопроса. На сегодняшний день от семей уже поступило 10 заявлений на получение этой выплаты, которую осуществляет АО "ДОМ.РФ". До конца года планируется предоставить выплату не менее чем 40 семьям.

Об иных мерах поддержки

Помимо финансовых мер, в области активно развивается инфраструктура для семей с новорожденными, такая как создание пунктов проката предметов первой необходимости. Благодаря совместной работе с администрациями муниципалитетов, которые предоставили помещения и организовали информационную кампанию, было закуплено порядка 3 500 единиц нового оборудования. В этот широкий пакет вошли детские кроватки, коляски, автокресла и видеоняни, которыми уже воспользовались почти 350 семей, что позволяет значительно снизить финансовую нагрузку на молодых родителей в самый ответственный период.

"В результате реализации региональной программы по повышению рождаемости в текущем году мы фиксируем по данным статистики выполнение показателя по суммарному проценту рождаемости третьих и последующих детей", - подчеркнула Семенова. Она также отметила, что в дальнейшем продолжится работа над тем, чтобы он не только сохранялся на уровне, но еще и рос с учетом введенных новых мер поддержки", заложенных в программу, рассчитанную до 2030 года.