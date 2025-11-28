Налоговые поступления в бюджет Мордовии выросли за год на 116%

По динамике прироста республика на первом месте среди всех регионов Приволжского федерального округа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Поступление налогов в бюджет Мордовии увеличилось за год на 116%. Об этом сообщил глава Мордовии Артем Здунов в своем Telegram-канале по итогам встречи с руководителем Управления Федеральной налоговой службы России по Мордовии Юрием Горюновым.

"С хорошими результатами заканчивает год наша налоговая служба - на 116% - по сравнению с прошлым годом - выросли поступления в бюджет Мордовии. По динамике прироста мы на первом месте среди всех регионов Приволжского федерального округа. Это результат точечной, предметной работы наших налоговиков с каждым предпринимателем, бизнес-партнером Мордовии", - написал Здунов.

Как отметил Юрий Горюнов, за последние пять лет налоговые платежи в Мордовии выросли в два раза. Значительно увеличилось число субъектов малого и среднего предпринимательства и доля поступлений в региональный бюджет от малого бизнеса.