В Петербурге потепление продлится всю следующую неделю

Только ночами, преимущественно в окрестностях города, температура может понижаться до 0 градусов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Потепление пришло в Санкт-Петербург 28 ноября, оно продлится в регионе в течение следующей недели. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

"Начавшееся сегодня потепление продлится в нашем регионе не только в выходные дни, но и в течение всей следующей недели, - отметил синоптик. - Осадки в течение большей части недели ожидаются в виде дождя, и только во второй [ее] половине, когда станет немного прохладнее, могут опять появиться снежинки".

29 ноября в Петербурге ожидается дождь, сохранится умеренный юго-западный ветер до 7-12 м/с. 30 ноября дождь пройдет местами. "Фон температуры воздуха в Санкт-Петербурге пока неизменный, большую часть суток - плюс 2 - плюс 4 градуса. Только в отдельные ночи, преимущественно в окрестностях города, температура может понижаться до 0 градусов", - добавил Колесов.