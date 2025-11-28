Новый генплан Великого Новгорода нацелят на семейно-ориентированную застройку

Также прорабатывается вопрос интеграции объектов социальной инфраструктуры в жилую застройку

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 ноября. /ТАСС/. Проект нового генерального плана Великого Новгорода и прилегающих территорий, разработанный Институтом генплана Москвы, будет ориентирован на создание комфортной среды для семей с детьми и стандарт семейноцентричности. Об этом сообщила заместитель министра строительства Новгородской области Лариса Журавлева в ходе расширенного заседания координационного совета по реализации семейной политики на территории региона.

"В работе министерства особое внимание уделяет семьям с детьми и семейноцентричности города. Институтом генплана Москвы подготовлен проект генплана Великого Новгорода и прилегающих к городу поселений, разработаны новые нормативы градостроительного проектирования, особый упор, который сделан на создание комфортного проживания семей", - заявила Журавлева.

В рамках новых подходов были кардинально пересмотрены требования к организации придомового пространства в будущих жилых кварталах. Особое внимание уделяется зонированию дворов, организации парковочного пространства и выделению мест для хранения имущества жителей. В новых проектах комплексно прорабатываются вопросы создания раздельных детских площадок для разных возрастных групп, а также оснащенных всем необходимым спортивных площадок для занятий на свежем воздухе.

Планировочные решения новых микрорайонов, таких как 3-й и 5-й кварталы в Державинском микрорайоне, уже включают в себя строительство социальных объектов. В частности, в этих кварталах запланировано возведение школы и детского сада, а в новом квартале Псковского района застройщик построит детский сад на 240 мест. "Это позволит обеспечить шаговую доступность ключевых образовательных учреждений для молодых семей", - добавила Журавлева.

В соответствии с поручением губернатора области прорабатывается вопрос интеграции объектов социальной инфраструктуры в жилую застройку. "В настоящее время прорабатывается вопрос устройства детских и взрослых поликлиник, семейного МФЦ и других социальных объектов на первых этажах строящихся зданий новых микрорайонов", - отметила она. По словам Журавлевой, основным приоритетом при этом является обеспечение шаговой доступности этих объектов для жителей, что является ключевым элементом семейноориентированного подхода к градостроительству.

Параллельно с градостроительными мерами министерством реализуется программа обеспечения жильем молодых семей, которая предоставляет им субсидию в размере 30% или 35% от стоимости жилья. В этом году субсидии уже получили 49 семей, а также было предоставлено 58 кредитов по семейной ипотеке под 6% годовых.