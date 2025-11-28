В Армянской церкви назвали беспочвенными обвинения в адрес католикоса всех армян

ЕРЕВАН, 28 ноября. /ТАСС/. Обвинения, выдвинутые рядом епископов Армянской апостольской церкви (ААЦ) против католикоса всех армян Гарегина II, являются сфабрикованными и беспочвенными. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-канцелярией ААЦ.

Ранее в соцсетях появилось обращение 13 епископов, в котором выражалось недовольство отсутствием реакции католикоса всех армян Гарегина II на скандал вокруг главы канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина архиепископа Аршака Хачатряна, уличенного в аморальном поведении. В этом обращении содержалось также требование сместить Гарегина II с поста главы церкви.

Армянская апостольская церковь, комментируя это обращение епископов, попунктно разобрала все обвинения против католикоса и назвала их "сфабрикованными и абсолютно беспочвенными". В частности, отмечается, что обращение епископов "полностью искажает работу комиссии", созданной католикосом в связи со скандалом вокруг Хачатряна.

"Нападки на личность епископа и формирование предвзятых мнений недопустимы. Считая принятую позицию предосудительной и неприемлемой, члены [Высшего духовного] совета посчитали абсолютно необходимым, чтобы духовенство вернулось в каноническое поле, подняло свои вопросы в высших церковных советах и не нарушало единство церкви", - говорится в заявлении ААЦ.

27 ноября на армянских провластных платформах было растиражировано заявление, в котором фигурировали имена 13 епископов ААЦ. Епископы выразили возмущение отсутствием реакции католикоса на скандал вокруг Хачатряна и призвали сместить Гарегина с поста главы церкви. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в тот же день приветствовал это заявление и провел встречу с его авторами, на которую пришли 8 епископов из 13.

Отношения между Пашиняном и духовенством Армении обострились после того, как в 2020 году Первопрестольный Эчмиадзин потребовал отставки премьера, критикуя за политику в отношении непризнанного Нагорного Карабаха. В последние месяцы Пашинян фактически открыто ведет кампанию за смещение Гарегина II с поста главы Армянской апостольской церкви, который по церковному уставу избирается на пожизненный срок.