На Урале почти 200 человек откликнулись на лжеобъявления о вербовке

Ложные объявления просмотрели 28,8 тыс. человек за неделю, 10 из них выразили готовность к участию в предложенных противоправных сценариях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Эксперимент по имитации вербовки граждан для совершения противоправных деяний прошел в Свердловской области при поддержке регионального управления ФСБ. Ложные объявления просмотрели 28,8 тыс. человек за неделю, 176 из них проявили первичный интерес и перешли в чат-бот для дальнейшего взаимодействия, а 10 выразили готовность к участию в предложенных противоправных сценариях - информация о них передана в правоохранительные органы для принятия мер, сообщили в Telegram-канале антитеррористической комиссии региона.

"Антитеррор Урал" завершил беспрецедентный экспериментальный проект, направленный на изучение методов вовлечения граждан в противоправную деятельность посредством предложения "легких" денег. <...> В медиапространстве региона создавалась имитация деятельности "вербовщиков" - в течение недели распространялись объявления, стилизованные под предложения о быстром и анонимном заработке. Эти публикации служили отправной точкой для перехода в специализированный чат-бот, который пошагово вовлекал пользователей в сценарии потенциально противоправной деятельности - от фиктивных курьерских доставок до предложений по дестабилизации и выведению из строя объектов городской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общее число просмотров имитационных объявлений достигло 28,8 тыс., из них 176 человек проявили первичный интерес и перешли в чат-бот для дальнейшего взаимодействия, 10 пользователей дошли до финального этапа, выразив готовность к участию в предложенных противоправных сценариях - сведения о них переданы в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.

Отмечается, что при отказе от участия в чат-боте демонстрировался информационный видеоролик с предупреждением, а при подтверждении готовности к незаконным действиям - уведомление о реальной уголовной ответственности. Инициатива была реализована при поддержке регионального управления ФСБ.