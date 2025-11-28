Форум "Цифровой Кавказ" в Дагестане собрал экспертов из пяти регионов

Мероприятие призвано, в частности, выработать общие правила безопасности в медиа

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 28 ноября. /ТАСС/. Двухдневный форум медиабезопасности "Цифровой Кавказ", собравший около 70 участников из пяти регионов Северо-Кавказского федерального округа, начал работу в Дагестане. Об этом сообщил ТАСС руководитель агентства по информации и печати республики Арсен Юсупов.

"Форум "Цифровой Кавказ" объединил около 70 специалистов из пяти субъектов Северного Кавказа. Сегодня, участники разделились на команды и начали практическую работу над проектными решениями, направленными на формирование единых подходов к обеспечению медиабезопасности", - отметил Юсупов.

По его словам, мероприятие призвано выработать общие правила безопасности в медиа, укрепить информационный суверенитет, поддержать ответственную журналистику и привить молодежи правильные ценности.

В ходе форума на сессиях первого дня федеральные спикеры расскажут о существующих трендах угроз медиабезопасности и о том, как бороться с AI-фейками. Ключевым событием второго дня станет пленарная сессия "Северный Кавказ и медиабезопасность XXI века".

Мероприятие продлится до 30 ноября. Организатором выступает АНО "Институт развития новых медиа" при поддержке Агентства информации и печати Республики Дагестан.