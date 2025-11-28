В Ставрополе на международном фестивале РГО ожидают около 20 тыс. участников

Мероприятие состоится в 2026 году

ПЯТИГОРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Порядка 15-20 тыс. участников ожидают на международном фестивале Русского географического общества (РГО), который пройдет в Ставрополе в 2026 году. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил секретарь отделения РГО в Ставропольском крае Сергей Туаев.

"В будущем году мы будем организовывать масштабный международный фестиваль Русского географического общества, где будут просветительские площадки разных целевых аудиторий: старшего поколения и молодежи. <…> Пока формат обсуждается, но мы рассчитываем, что фестиваль пройдет в течение нескольких дней или недели, и ожидаем порядка 15-20 тысяч участников и около 50 фестивальных площадок разных городов и регионов", - сообщил Туаев.

По его словам, в 2024 году фестиваль уже проходил на Ставрополье и собрал порядка 10 тыс. участников, также на нем было представлено 16 площадок разных стран.

Член совета РГО в Республике Ингушетия Малика Китиева в ходе пресс-конференции также отметила, что в 2026 году в Ингушетии планируется реализация проекта "Наследие горских народов: общие черты и уникальность".

"Мы планируем межрегиональный культурно-просветительский проект для Северного Кавказа "Наследие горских народов: общие черты и уникальность". Хотим провести его летом в Джейрахском районе на базе лечебно-оздоровительного комплекса в течение трех дней. Будем обсуждать наследие горских народов, и каждый участник сможет продемонстрировать ландшафты своего региона и культуру с помощью презентаций, а также будет представлена национальная кухня", - сообщила Китиева.