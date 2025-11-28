В ЕАО создали региональное отделение Российских студенческих отрядов

Его открытие дает студентам возможность участвовать в трудовых проектах, получать профессиональные навыки и делать первые шаги в карьере

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба РСО

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Региональное отделение Российских студенческих отрядов создано в Еврейской автономной области. Об этом сообщила пресс-служба РСО.

"Российские студенческие отряды расширяют географию присутствия, за этот год нам удалось открыть уже второе региональное отделение. Новое региональное отделение в Еврейской автономной области возглавил Юрий Степкин, который предварительно прошел подготовку в школе высших командных составов РСО и хорошо знаком со структурой и особенностями работы организации. Уверен, что его опыт в общественной и профессиональной деятельности позволит эффективно наладить работу отделения", - сказал руководитель (командир) Центрального штаба Российских студенческих отрядов Ярослав Зубащенко.

Создание регионального отделения дает студентам возможность участвовать в трудовых проектах, получать профессиональные навыки, приобретать практический опыт и делать первые шаги в карьере. "Ранее РСО не были представлены в автономии. Между тем движение позволяет студентам трудоустраиваться в каникулярный период, практиковаться, пробовать себя в профессии. У нас есть, где приложить руки молодым ребятам, есть грамотные и ответственные наставники. Очень ценно, что нас поддерживает губернатор региона Мария Костюк, департамент по молодежной политике, есть понимание у руководителей учебных заведений, а главное - вижу искреннюю заинтересованность студентов", - сказал Степкин.

На сегодняшний день в Дальневосточном федеральном округе действует 10 региональных отделений Российских студенческих отрядов. В 2025 году численность участников движения в ДФО составила около 10 тыс. человек. Более 3,5 тыс. студентов из 70 регионов России приняли участие в трудовых проектах, реализуемых на территории округа, - в сфере рыбопереработки, строительства, обслуживания инфраструктуры и других направлениях.

ТАСС является генеральным информационным партнером РСО.