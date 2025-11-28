Новостной портал Doxa признали иноагентом
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Минюст РФ внес в перечень иностранных агентов новостной портал Doxa и российского инженера и политика Евгения Савостьянова.
Минюст также признал иноагентом российского поэта и публициста Василину Орлову.
В реестр иноагентов также включены активистка башкирского национального движения Айгуль Гимранова-Лион и командующий чеченскими батальонами ВСУ Анзор Масхадов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), сообщается на сайте Минюста.