Новостной портал Doxa признали иноагентом

В список также попал инженер и политик Евгений Савостьянов

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Минюст РФ внес в перечень иностранных агентов новостной портал Doxa и российского инженера и политика Евгения Савостьянова.

Минюст также признал иноагентом российского поэта и публициста Василину Орлову.

В реестр иноагентов также включены активистка башкирского национального движения Айгуль Гимранова-Лион и командующий чеченскими батальонами ВСУ Анзор Масхадов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), сообщается на сайте Минюста.