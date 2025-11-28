Токаев наградил Дворковича орденом за вклад в развитие шахмат в Казахстане

На встрече казахстанский президент и глава Международной шахматной федерации обсудили совместные проекты и проведение крупных международных соревнований

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

АСТАНА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил главу Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича орденом "Достык" ("Дружба") II степени за его вклад в развитие шахмат в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

На состоявшейся встрече Токаев и Дворкович обсудили "совместные проекты, проведение крупных международных соревнований". "В ходе беседы речь шла о важности дальнейшего развития всестороннего сотрудничества национальной федерации с FIDE, включая проведение крупных международных соревнований и реализацию совместных проектов", - сообщили в пресс-службе.

Токаев подчеркнул, что шахматы в Казахстане являются не просто видом спорта, но и важным элементом интеллектуальной культуры, воспитания и образования.

"Аркадий Дворкович рассказал о содержании принятого в Казахстане комплексного плана развития шахмат, который открывает путь для совместной работы государства, бизнеса и национальной федерации", - проинформировали в пресс-службе. Он также отметил, что в 2024 году казахстанские шахматисты собрали наибольшее количество медалей на всех соревнованиях под эгидой FIDE, говорится в сообщении.