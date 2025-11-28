"Цифровой паспорт ребенка" и создание школ нового типа анонсировали в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 28 ноября. /ТАСС/. Белгородская область, несмотря на продолжающиеся обстрелы ВСУ, показывает экономический рост, и за последние 5 лет ВРП региона вырос с 950 млрд рублей до 1,5 трлн рублей (в 2025 году), рассказал глава региона Вячеслав Гладков на пресс-конференции. Объем инвестиций и количество субъектов МСП так же выросли за текущий год: инвестиции на 220 млрд рублей, а число юрлиц МСП с 58 тыс. до 62 тыс. Развитие экономики дает возможность планировать будущее, вкладываться в детей и молодежь, следует из заявлений Гладкова. Так, за образование детей будут отвечать школы нового типа, а за здоровье - "цифровой паспорт ребенка".

Новые объекты и приоритеты в инвестициях

Итоговая пресс-конференция Гладкова прошла в атриуме одной из новых общеобразовательных школ, открытых в этом году. Гладков признался, что периодически гости из других регионов выражают сомнение в необходимости строить школы сейчас, пока идет СВО. Но у жителей региона сомнений в стратегии губернатора нет. "Самое главное, что мы сделали за пять лет, - это получили доверие людей. В следующем году мы сдадим ещё несколько новых школ. Хочется, чтобы и они отличались", - рассказал Гладков.

Регион продолжит вкладываться в строительство и капремонт социальных объектов, несмотря на постоянную необходимость в восстановлении поврежденных обстрелами домов, заверил он. Из более чем 50 тысяч разрушенных и поврежденных зданий восстановили уже более 43 тысяч, плюс в работе находятся 5,5 тыс. новых объектов для переселенцев. В списке работ не только жилье. Например, удалось спасти и Белгородское водохранилище, плотина которого была повреждена в конце октября, угрозы ее разрушения сейчас нет, отметил Гладков.

Но основной своей задачей сейчас глава региона назвал повышение безопасности жителей, в том числе с учетом приближающейся зимы и регулярными атаками ВСУ на объекты коммунальной инфраструктуры.

Помимо формирования запаса резервной генерации и ее распределения по соцобъектам и объектам ЖКХ для бесперебойного тепло- и водоснабжения, в регионе планируют организовать пункты временного обогрева с тэнами для чая и зарядными устройствами - на случай удара по энергообъектам.

А пока продолжается закупка мобильных котельных и генераторов и идет установка укрытий, власти региона устремлены в будущее, где ключевыми станут задачи восстановления. Так, региону предстоит масштабное разминирование территорий для возвращения в оборот сельскохозяйственных земель, восстановление дорожной и коммунальной инфраструктуры, развитие жилищного строительства.

Гладков выразил уверенность, что большинство жителей, покинувших регион, после завершения боевых действий вернутся уже в течение первых трех месяцев. "Война закончится, и мне хочется, чтобы Белгородская область стала самым безопасным регионом в стране", - подчеркнул Гладков.

Цифровой паспорт здоровья

В мирной повестке власти региона делают акцент на инновационных социальных проектах. Так, одной из новых инициатив станет создание "цифрового паспорта" ребенка. "Мы хотим, чтобы с момента, как девушка забеременела, мы начали вести "цифровой паспорт" здоровья ребенка. Подобный документ будет содержать данные о развитии ребенка с внутриутробного периода и до завершения школы", - рассказал журналистам Гладков.

В перспективе с учетом данных паспорта будет сформировано и индивидуальное питание в школах для ребенка с целью профилактики заболеваний. "Есть огромное количество семей, у которых денег просто физически нет, поэтому проще профилактировать здоровье ребенка, чем потом всем миром собирать деньги на его лечение", - пояснил губернатор. Пока же статистика демонстрирует, что если в первый класс 70% детей идут с первой группой здоровья, то к выпуску их остается только 30%.

Планы на второй срок

Осенью 2026 года в Белгородской области должны пройти выборы главы региона. Журналисты поинтересовались, будет ли баллотироваться на второй срок сам Гладков. "Решение по второму сроку, по всем губернаторам, не только губернатору Белгородской области, принимает один человек - президент РФ Владимир Путин. Обычно это происходит в начале года. Выборы губернатора у нас с вами в сентябре 2026 года. Поэтому он решение примет, команду даст. Какую он команду даст - так мы ее исполним", - заявил он.

При этом глава региона считает, что максимальная эффективность руководителя регионального уровня достигается за два срока: первый должен быть посвящен ситуационному анализу и принятию решений, второй - их реализации.