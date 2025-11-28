Руденя оценил социальную направленность бюджета Коми

Бюджет на 2026 год спланирован по доходам в 109,5 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 28 ноября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя отметил социальную направленность бюджета Республики Коми и высокий уровень поддержки участников специальной военной операции и их близких, сообщила пресс-служба главы Коми.

"Крайне важно, что сохранены льготы и меры социальной поддержки. Несмотря на непростые климатические условия, в Республике Коми внедряются современные технологии по ключевым направлениям и в промышленности, и в дорожном строительстве. Активно работаете с инвесторами, крупными налогоплательщиками", - привела пресс-служба слова полпреда по итогам принятия бюджета республики на 2026 год в первом и втором, окончательном чтениях.

Бюджет на 2026 год спланирован по доходам в 109,5 млрд рублей, в том числе налоговым и неналоговым - 93,1 млрд рублей, безвозмездным поступлениям - 16,4 млрд рублей. Расходы запланированы в 124,6 млрд рублей. Дефицит в 15,1 млрд рублей планируется покрывать коммерческими и бюджетными кредитами.

Глава республики Ростислав Гольдштейн подчеркнул, что в числе безусловных приоритетов правительства - помощь участникам специальной военной операции. Предусмотрены значительные средства на реализацию национальных проектов и выполнение задач, поставленных президентом России. Продолжится строительство и модернизация учреждений образования, здравоохранения, культуры, объектов физической культуры и спорта, ремонт дорог, социальная поддержка граждан. Отдельное внимание будет уделено арктическим муниципалитетам.

Полпред провел совещание по вопросам исполнения поручений главы государства и реализации национальных проектов на территории региона. В Коми реализуют 40 региональных проектов в рамках 12 национальных проектов.

Помощь участникам СВО

С опытом работы Коми по поддержке участников СВО Руденя ознакомился в региональном филиале фонда "Защитники Отечества". Специалисты обеспечивают комплексное сопровождение вернувшихся участников СВО и членов их семей, оказывают помощь в трудоустройстве, оформлении документов, получении выплат, адаптации жилых помещений под нужды ветеранов СВО с инвалидностью, помогают получить бесплатную юридическую помощь, проводят социальные акции и проекты. С начала работы в филиал обратилось более 4 тыс. человек, принято около 13 тыс. вопросов.

"Мы видим, какую поддержку оказывает регион участникам специальной военной операции. И это вызывает большое уважение к жителям Республики Коми, к тем, кто в ежедневном режиме осуществляет эту помощь, кто держит связь с бойцами на передовой. Забота о семьях наших защитников - очень важная задача: когда бойцы знают, что дома все в порядке, то и настрой у них положительный", - привела пресс-служба слова полпреда.

В Коми действует система льгот и выплат участникам СВО и членам их семей, она постоянно совершенствуется и дополняется. Сейчас состоит из 43 мер поддержки. В развитие федеральной инициативы "Время героев" реализуется региональная образовательная программа "Пера. Путь героя". Ветераны СВО входят в состав законодательного и представительных органов власти регионального и муниципального уровней.