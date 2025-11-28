В Новгородской области 21% стоявших перед выбором женщин отказались от аборта

Такой результат является итогом системной работы, включающей в себя доабортное консультирование женщин, оказавшихся в ситуации репродуктивного выбора, сообщил врио министра здравоохранения региона Валерий Яковлев

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 ноября. /ТАСС/. Более 20% женщин, изначально планировавших прервать беременность, приняли решение о ее сохранении после медико-психологического консультирования в Новгородской области в 2025 году. Этот показатель демонстрирует значительный рост по сравнению с 2024 годом, когда выбор в пользу пролонгирования беременности сделали лишь 16% женщин, об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Валерий Яковлев.

"Из 573 женщин, обратившихся в медицинскую организацию за данной услугой, изменили свое решение прервать беременность 21,5%. Это 123 сохраненных жизней. В 2024 году такая цифра была 16,6%", - сказал Яковлев.

По его словам, такой результат является итогом системной работы, включающей в себя доабортное консультирование женщин, оказавшихся в ситуации сложного репродуктивного выбора. Эту работу выполняют перинатальные психологи, которые участвуют в проведении доабортного консультирования с привлечением в том числе священнослужителей. В 2025 году такое медико-психологическое консультирование прошла 571 женщина, что составило 99,7% от всех обратившихся за прерыванием беременности.

Как отметил Яковлев, после этапа психологической поддержки к работе подключаются специалисты социальной службы, которые осуществляют информирование женщин о мерах государственной поддержки. В рамках комплексного подхода в медицинских организациях проводится просветительская работа, направленная на формирование положительного опыта у женщин, впервые решивших стать мамой, и создание у них установки на рождение детей.

Дополнительным инструментом формирования доверительных отношений стала реализация проекта "Здравствуй, мама!" при поддержке благотворительного фонда "Женщины за жизнь". "В рамках данного проекта каждой беременной женщине при постановке на учет в женскую консультацию вручается подарок - информационная папка с буклетом о мерах социальной поддержки и первые пинетки для будущего ребенка", - пояснил министр. В 2025 году этот подарок дополнила мягкая игрушка, и его получили 2 399 женщин.