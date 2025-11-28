Мединский: интерес к истории кристаллизуется в переломные времена

Председатель Российского военно-исторического общества считает, что это вопрос поиска корней и попытки найти ответ на вопрос, как в похожих ситуациях предки справлялись с проблемами

Помощник президента РФ Владимир Мединский © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Интерес к отечественной истории всегда кристаллизуется в переломные времена, поскольку позволяет понять, как предыдущие поколения справлялись с проблемами в схожих ситуациях. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

"Вы знаете, в тяжелые времена, во времена переломные в любой стране кристаллизуется интерес к национальной истории. Потому что это вопрос поиска корней и попытки найти ответ на вопрос, как в похожих ситуациях предки справлялись с проблемами, какие они находили выходы, решения. То есть это, с одной стороны, поиск ответов на сегодняшние проблемные вопросы, с другой стороны, поиск уверенности: если наши предки пережили Смуту, революцию, гражданскую войну, нашествие гитлеровцев, ордынское нашествие, неужели мы не справимся с теми небольшими, по всемирным меркам, проблемами, которые периодически сваливаются на Россию сегодня?" - сказал он журналистам на полях Форума учителей-блогеров "Просветители", проходящего в Музее военной формы РВИО.

"Поэтому здесь интерес к истории рационально очень объясним", - заключил Мединский.