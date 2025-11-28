В Адыгее увеличат выплаты воспитавшим чемпионов тренерам

Подобные меры планируется совершенствовать с учетом предложений атлетов и тренеров, сообщил глава республики Мурат Кумпилов

МАЙКОП, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Адыгеи намерены увеличить выплаты спортивным тренерам, которые воспитали чемпионов. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов по итогам встречи с победителями статусных всероссийских и международных соревнований - самбистом Расулом Нашем, боксерами Евгением Жоровым и Мушегом Баяндуряном, а также тренерами Рустамом Джаримокой, Александром Кимом и Карленом Восканяном.

"Будем увеличивать выплаты воспитателям чемпионов, дополнительно профинансируем медобслуживание, командировки, продолжим приводить в порядок спортивную инфраструктуру", - сказал Кумпилов, отметив, что подобные меры планируется совершенствовать с учетом предложений атлетов и тренеров. По словам главы региона, за последние годы республика уже серьезно увеличила объемы поддержки по этому направлению. "Продолжим сопровождать перспективных спортсменов, создавать условия для развития спорта высоких достижений", - подчеркнул Кумпилов.

Он напомнил, что Адыгея всегда была спортивным регионом. "У нас много талантливых ребят, отличная тренерская школа, будем работать над тем, чтобы наши спортсмены и впредь занимали верхние ступени спортивных пьедесталов по всему миру", - заключил Кумпилов.