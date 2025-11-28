Котюков назвал талантливых молодых ученых главным ресурсом техлидерства РФ

По словам председателя комиссии Госсовета России по направлению "Технологическое лидерство", важно создать для них условия работы

КРАСНОЯРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Талантливые молодые ученые - главный ресурс технологического лидерства в России. Важно создать для них условия работы, сообщил губернатор Красноярского края, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Технологическое лидерство" Михаил Котюков.

"Талантливые молодые ученые - это главный ресурс для технологического лидерства России. Именно им предстоит создавать прорывные технологии и укреплять конкурентные позиции страны на мировой арене. Наша ключевая задача - создать для ребят все условия: обеспечить систему грантовой поддержки, выстроить понятные траектории карьерного роста. Итоги Десятилетия науки и технологий будут подведены в 2031 году: чем занимается и каких результатов добилось это поколение молодых ученых, какой вклад они внесли в реализацию национальных проектов России", - приводит пресс-служба слова губернатора с заседания комиссии Госсовета.

Одним из эффективных инструментов поддержки молодых ученых сегодня выступают региональные конкурсы, которые организует Российский научный фонд. По данным пресс-службы правительства региона, по итогам прошлого конкурса Красноярский край среди субъектов страны занял одну из лидирующих позиций по количеству поддержанных проектов - профинансировано 42 проекта. "Это стало возможным благодаря подписанному между правительством региона и Российским научным фондом соглашению. Оно предусматривает двукратное увеличение финансирования научных исследований красноярских ученых. В частности, в 2026 году на реализацию проектов будет выделено более 200 млн рублей", - сообщили в пресс-службе правительства региона.