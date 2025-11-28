Пробки в Москве вечером 28 ноября достигли восьми баллов

Средняя скорость потока - 24 км/ч

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Ситуация с автомобильными пробками в Москве в вечерний час пик в пятницу оценивается в 8 баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки".

По данным интерактивной карты пробок, в настоящее время движение затруднено почти по всем центральным улицам столицы, бульварам, набережным, а также на вылетных магистралях и МКАД. Так, по данным столичного департамента транспорта, в настоящее время средняя скорость потока - 24 км/ч.

На движение также влияет снижение скорости из-за локальных ограничений, ремонтных работ на дороге и мелких ДТП.