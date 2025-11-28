Мамисон и Вершина РГО впервые станут площадками географического диктанта

В 2025 году в республике будет открыто 180 площадок для более 7 тыс. участников

ПЯТИГОРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Курорт "Мамисон" и Владикавказская гидроэлектростанция в Северной Осетии впервые станут площадками для написания географического диктанта. Всего в этом году в республике будет организовано 84 площадки для проведения акции, сообщил на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" председатель отделения Русского географического общества (РГО) в Республике Северная Осетия - Алания, ректор Северо-Осетинского госуниверситета Алан Огоев.

"В этом году у нас будет порядка 84 площадок, уникальные площадки. Это наш партнер "Русгидро", и на площадке Владикавказской гидроэлектростанции - наши волонтеры будут там писать. <…> И мы еще прорабатывали вопрос экспедиции, написания географического диктанта на площадке нового нашего курорта, созданного республиканскими властями и Кавказ.РФ. Это "Мамисон". Я надеюсь, что это будет рекордное количество участников написания географического диктанта в Северной Осетии", - сказал Огоев.

По словам председателя отделения РГО в Кабардино-Балкарии Аксаны Карашевой, в этом году в республике будет открыто 180 площадок для более 7 тыс. участников. Впервые написать диктант в КБР можно будет на Вершине РГО на высоте 2 542 метра, добавила Карашева.

"В год 180-летия РГО мы поставили задачу охватить всю территорию Кабардино-Балкарской Республики площадками, 180 площадок на территории Кабардино-Балкарской Республики 30 ноября с 12 часов будут принимать более 7 тысяч участников очного формата. <…> Одна из региональных площадок у нас заявлена Вершина РГО, мы надеемся, что и погода нам позволит туда подняться, и все обстоятельства", - отметила Карашева.

Как рассказали представители РГО в Ингушетии и Дагестане, в этом году в субъектах планируется сделать акцент на онлайн-форматы, будет открыто 79 и 80 площадок соответственно. На Ставрополье, по словам секретаря РГО в регионе Cергея Туаева, решено открыть 215 площадок.

"В этом году сделан большой упор на просвещение и массовость. У нас будет 217 площадок, что выше на 15%, чем в прошлом году, и мы хотим все добить. Добиться цифры в 7 тыс. участников в отличие от около 6 тысяч в прошлом году. Я надеюсь и думаю, что у нас это получится", - заключил Туаев.