В Прикамье временно ограничили движение грузовиков на федеральных трассах

Это случилось из-за неблагоприятных погодных условий

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Ограничение движения грузового транспорта введено в Пермском крае на федеральных автомобильных дорогах Р-243 Кострома - Шарья - Киров - Пермь, подъезд к городу Ижевск и М-12 "Восток" из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает Госавтоинспекция Прикамья.

"В связи с проведением работ по содержанию при неблагоприятных погодных условиях на федеральных автомобильных дорогах Пермского края вводится ограничение движения грузового транспорта", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ограничение введено на трассах Р-243 Кострома - Шарья - Киров - Пермь, подъезд к городу Ижевск и М-12 "Восток" на участке от 0-го до 86-го км. Ограничение будет действовать до 00:00 29 ноября (22:00 мск 28 ноября).

Минувшей ночью в Прикамье начался снегопад, который продолжается до сих пор. По предварительным прогнозам Пермского ЦГМС, снег прекратится в ночь на 29 ноября.