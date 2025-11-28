Мединский: госучебник истории регулярно улучшают благодаря диалогу с учителями

По словам помощника президента РФ, вторая редакция учебника по истории уже находится в работе

Помощник президента РФ Владимир Мединский © Сергей Петров/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Единый государственный учебник по истории постоянно улучшается и пополняется благодаря живому общению с методистами и учителями, в отличие от коммерческих, которые после выхода и продажи "забывались". Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

"Учебник - это живой организм. Главное преимущество, я считаю, единого учебника по истории, потому что до сих пор было 30-40 линеек этих учебников, каждая линейка - это 15 книжек. И вот вышел коммерческий продукт, написали, продали, забыли, кто-то по ним учится, кто-то нет. Сейчас же, когда права на учебник принадлежат государству в лице Минпросвещения , у нас есть возможность, находясь в живом общении с учителями, с методистами, с учеными, постоянно этот учебник улучшать, пополнять, редактировать", - сказал он журналистам на полях Форума учителей-блогеров "Просветители", проходящего в Музее военной формы РВИО.

Мединский отметил, что уже сейчас готовится вторая редакция учебника по истории. "И вторая редакция, поверьте мне, будет лучше первой. А третья, дай Бог доживем, будет лучше второй", - добавил он.