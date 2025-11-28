В Териберке ввели повышенную готовность из-за сильного ветра

На время действия режима ограничат выход в море маломерных судов в прибрежную часть акватории

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели на территории сельского поселения Териберка в Мурманской области из-за сильного ветра до 30 м/с и двухметровых волн. Об этом сообщили в администрации Кольского округа региона.

"В Териберке с 00:00 мск 30 ноября до 24:00 мск 01 декабря для Кольского звена Мурманской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций будет введен режим функционирования "Повышенная готовность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что режим вводится из-за увеличением до 2 м высоты волны в южной части Баренцева моря и сильным ветром до 30 м/с. На время действия режима будет ограничен выход в море маломерных судов в прибрежную часть акватории.

Ранее в ночь на 28 ноября автоподъезд к Териберке закрыли уже второй раз за месяц из-за снегопада и сильного ветра. Региональные власти отметили, что туристы, которые оказались заблокированы в Териберке в результате перекрытия дороги из-за непогоды, могут получить официальную справку это подтверждающую для предъявления по месту работы или другу инстанцию.

Автоподъезд к Териберке является единственной возможностью добраться по суше до села, расположенного в 120 км от Мурманска на побережье Баренцева моря с выходом в Северный Ледовитый океан. Некоторые участки дороги из-за непогоды сильно заметает вплоть до конца мая. Практика перекрытия дороги к Териберке - регулярная, однако периодически возникают ситуации с туристами, которых непогода застает в пути. В 2023 году более 50 машин на сутки застряли в снегу на дороге из Териберки в Мурманск.