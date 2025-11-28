В Чувашии участники СВО займут посты советников по патриотической работе

По словам главы региона Олега Николаева, для будущих советников также разработают программу повышения квалификации

ЧЕБОКСАРЫ, 28 ноября. /ТАСС/. Посты советников глав по патриотической работе появятся во всех муниципальных округах Чувашии, их займут участники специальной военной операции. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Олег Николаев по итогам заседания координационного совета по патриотическому воспитанию.

"Одним из ключевых приоритетов остается интеграция участников специальной военной операции в систему образования и патриотического воспитания молодежи. <…> В ближайшее время в каждом муниципалитете республики появятся советники глав по патриотической работе из числа участников СВО", - сообщил руководитель региона.

Для будущих советников разработают программу повышения квалификации. Кроме того, члены совета поддержали создание республиканского экспертного совета по укреплению гражданского единства и патриотическому воспитанию. Было отмечено, что его задача - координация и объединение усилий в этом направлении.

В управлении главы Чувашии по молодежной политике сообщили ТАСС, что бойцы СВО активно участвуют в мероприятиях, посвященных Дням воинской славы, победным дням и памятным датам России. В частности, в республике в рамках трека "Знание. Герои" российского общества "Знание" более 50 ветеранов СВО стали участниками свыше 80 мероприятий. Значительный блок акций и событий организуется по национальному проекту "Молодежь и дети". "Всего с начала 2025 года управлением проведено свыше 1,2 тыс. мероприятий с привлечением участников СВО и охватом более 53 тыс. детей и молодежи", - отметили в ведомстве.