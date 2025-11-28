На Дворцовой площади Петербурга установят вековую 30-метровую ель из Ленобласти

Дерево украсят в ретро-стиле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Главная новогодняя ель Санкт-Петербурга - 30-метровое столетнее дерево - приедет из лесничества Ленинградской области, ее украсят в ретро-стиле. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

"Выбрали главную новогоднюю ель Петербурга. Вековое дерево высотой 30 метров и весом более 10 тонн приедет на Дворцовую площадь из Копорского лесничества Ленобласти, - отметил Пиотровский. - Доставлять дерево в центр города будут в декабре. Это отдельная и сложная задача".

В 2025 году оформление ели останется прежним: флажки, серпантин и игрушки "из детства". "Такой ретро-стиль украшения нравится и петербуржцам, и туристам, поэтому решили не отказываться от устоявшегося дизайна", - добавил вице-губернатор.

Ранее сообщалось, что новогоднюю ель на центральной площади города установят к 20 декабря, к этому моменту Петербург будет полностью украшен к празднику.

В 2024 году живую ель на Дворцовой площади установили 14 декабря. Тогда 23-метровое дерево привезли из Выборгского района Ленинградской области.