Кинофестиваль "RT.Док: время наших героев" открылся в КБР

НАЛЬЧИК, 28 ноября. /ТАСС/. Международный фестиваль документально кино "RT.Док: время наших героев" открылся в столице Кабардино-Балкарии, передает корреспондент ТАСС. В течение двух дней в Нальчике покажут фильмы, посвященные участникам специальной военной операции.

Открытие фестиваля прошло в Доме молодежи в Нальчике премьерным показом фильма журналиста Ольги Кирий "Из плена". Это история уроженца Макеевки Дениса Резникова.

"В представленных лентах отражены истории настоящих героев нашего времени - бойцов, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции, мирных жителей Донбасса и Новороссии, оказавшихся в эпицентре глобального геополитического противостояния и, несмотря ни на что, решивших связать свою дальнейшую жизнь с Россией", - зачитали на открытии приветствие от полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки.

Фестиваль одновременно открылся в Цхинвале и Нальчике. Зрители увидят фильм Артема Сомова и Руслана Гусарова "Один. Поле. Воин" о сапере-разведчике из Дагестана, который три недели в одиночку оборонялся в опорном пункте, отбитом у ВСУ. На открытии в республиканском Доме молодежи собрались сотни жителей Кабардино-Балкарии: волонтеры, общественники, представители власти, школьники.

"Фестиваль носит гордое и точное название "Время наших героев". В год 80-летия Великой Победы мы с особой силой осознаем, что история героизма не имеет срока давности, преемственность поколений, связь между подвигом наших отцов и дедов и мужеством сегодняшних защитников нашего Отечества - это и есть нерушимый фундамент нашей национальной идентичности, силы нашего государства", - отметил глава КБР Казбек Коков.

В рамках фестиваля пройдет также панельная дискуссия "Кавказ в действии: многонациональное единство на СВО". А во второй день зрителям покажут премьеру фильма "Дорога жизни" о мотоциклистах из клуба "Ночные волки", которые с 2022 года защищают Донбасс.

Международный фестиваль "RT.Док: время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей: "Это время героев. Это наше время". Это кино о защитниках Донбасса, о героях на фронте и в тылу, о волонтерах, врачах, военкорах, артистах и музыкантах. Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов, включая ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала "Спас" и независимых авторов, в том числе зарубежных. На фестивале представлены работы документалистов из Италии, Ирана, Ирака, Палестины, Сербии, Словакии, Франции, США и других стран.

