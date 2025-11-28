Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с наводнениями

Происшествие случилось на острове Суматра

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с наводнениями на острове Суматра президенту Индонезии Прабово Субианто.

"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными наводнениями в северной части острова Суматра", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что в РФ разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, и надеются на скорейшее возвращение пострадавших регионов к нормальной, благополучной жизни.

В результате наводнения в Индонезии погибли по меньшей мере 174 человека. Ранее Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии сообщило, что стихийное бедствие было спровоцировано проливными дождями, которые продолжаются в регионе с конца прошлой недели. Селевые потоки повредили жилые здания, дороги и инфраструктуру, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы.