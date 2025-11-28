В Воронеже демонтаж Центрального стадиона профсоюзов выполнят без взрывных работ

Основные работы по сносу конструкций начнутся 1 декабря

ВОРОНЕЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Работы по демонтажу Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже проведут без применения взрывчатки. Об этом журналистам рассказал заместитель директора по строительству компании-подрядчика ООО "Стройинжиниринг" Владимир Ленчиков.

"Никаких взрывных, других пиротехнических работ на стадионе производиться не будет. <…> Здесь будет происходить демонтаж кранами, специальными экскаваторами с насадками. Гидроножницы будут, скажем так, покусывать конструкции для дальнейшего их складирования и измельчения", - сказал Ленчиков.

Сейчас рабочие заканчивают демонтаж сидений, которые не успели забрать на память болельщики "Факела". Основные работы по сносу конструкций начнутся 1 декабря. Будет задействовано до 18 единиц техники.

Неудобства для жителей горожан подрядчик минимизирует. Например, организован пункт мойки колес, чтобы самосвалы не выносили на улицы города грязь. Работы будут проводить в период с 8 до 22 часов. Демонтаж планируют полностью завершить к 15 апреля 2026 года.

Ранее пресс-служба облправительства сообщала, что на месте старого стадиона к 2027 году планируется возвести новую арену вместимостью около 25 тыс. мест. Рядом планируют разместить музей спорта Воронежской области, зоны фудкортов и другие объекты, которые ранее располагались на территории стадиона.