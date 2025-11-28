Reuters: вирус птичьего гриппа может быть опаснее, чем COVID-19

Это произойдет, если он мутирует и сможет передаваться от человека к человеку, передает агентство

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Вирус птичьего гриппа может привести к более серьезной пандемии, чем COVID-19, если он мутирует и сможет передаваться от человека к человеку. Об этом пишет агентство Reuters.

"Мы опасаемся, что вирус адаптируется к млекопитающим, и особенно к людям, и станет способен передаваться от человека к человеку, и этот вирус станет пандемическим", - заявила Reuters директор Центра по изучению респираторных инфекций Института Пастера во Франции Мари-Анн Рамейкс-Вельти.

По ее словам, у людей есть антитела против обычного сезонного гриппа H1 и H3, но против птичьего гриппа H5 нет. Аналогичная ситуация наблюдалась с COVID-19. При этом, в отличие от коронавируса, который поражал в основном уязвимые группы людей, вирусы гриппа могут убить и здоровых людей, включая детей.

При этом эксперт отметила, что мир подготовлен к этой угрозе лучше, чем в случае с COVID-19.

"Преимущество гриппа по сравнению с COVID заключается в том, что у нас есть конкретные профилактические меры. У нас есть готовые варианты вакцин, и мы знаем, как быстро их изготовить", - сказала она.

Птичий грипп - инфекционная болезнь, вызываемая штаммами вируса гриппа типа А. Заболевание распространено во всем мире, многие виды диких птиц легко переносят инфекцию, но у некоторых, включая домашних, болезнь развивается и может быть передана человеку.