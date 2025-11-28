Участники форума "Города России" подписали втрое больше соглашений в 2025 году

В официальной программе 2024 года было заявлено 11 подписаний

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Более 30 соглашений подписали на IX Общероссийском форуме стратегического развития "Города России: технологии лидерства" в Екатеринбурге - этот показатель вырос более чем в три раза за год. Об этом ТАСС сообщили организаторы форума.

По их данным, на площадке форума было подписано минимум 38 соглашений, в 2024 году в официальной программе было заявлено 11 подписаний.

"Форум востребован. <…> Многие инициативы, которые обсуждаются на форуме, тиражируются потом по всей территории нашей Российской Федерации. Поэтому форум полезный, он показал себя как очень эффективная коммуникационная площадка. Принимаем мы его в девятый раз и уже сегодня говорим о подготовке к десятому юбилейному форуму "Города России", - сообщил на стенде ТАСС глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Одними из наиболее заметных стали соглашения о развитии дружественных связей между Екатеринбургом и двумя городами Китая. В частности, с городом Далянем подписано соглашение о сотрудничестве в области торговли, экономики, образования, логистики и туризма. С районом Дадукоу города Чунцина стороны планируют развивать партнерство в экономике, торговле, образовании, культуре, искусстве, здравоохранении, спорте, туризме и молодежной политике.

Кроме того, на форуме подписано соглашение о сотрудничестве между ассоциацией "Продюсер города" и Тюменским агентством развития креативных индустрий. Планируется, что один из городов Тюменской области станет пилотной площадкой новой модели развития публичных пространств, ориентированной на вовлечение местных сообществ и поддержку креативного предпринимательства. Также городская дума Нижнего Новгорода и Екатеринбургская городская дума заключили соглашения об обмене опытом в сфере культуры, образования, науки и спорта.

Форум как площадка делового туризма

На форуме обсудили перспективы развития делового туризма - эксперты спрогнозировали достаточно высокий рост этого рынка в России в ближайшее время. "Мы посмотрели данные, которые сегодня у нас фиксирует Росстат по всем поездкам, у нас 90 млн в прошлом году всего было путешественников, из них больше 21 млн - это путешествия с деловыми целями. <...> Эксперты ожидают что этот рынок будет достаточно сильно расти", - сказал замминистра Минэкономразвития России Дмитрий Вахруков, уточнив, что еще несколько лет назад ввиду ковида зарубежные консультанты говорили о том, что деловой туризм вообще не восстановится. Сейчас в России уже создана "очень неплохая" инфраструктура для делового туризма, и важно обеспечить высокий уровень ее загрузки, считает он.

"Главная цель форума - обмен опытом. Мы обсудили развитие делового туризма, изучили кейсы Свердловской области с ее развитой инфраструктурой: множеством площадок, конгресс-центров и гостиниц, также рассмотрели пример Красной Поляны, где успешно объединены горный и морской кластеры, что делает ее крайне привлекательной для деловых туристов. Эти успешные модели можно тиражировать, и другим регионам есть к чему стремиться. Уверен, что в этом смысле форум достиг своей цели", - сказал Вахруков на стенде ТАСС.

IX Общероссийский форум стратегического развития "Города России: технологии лидерства" проходил в Екатеринбурге 27-28 ноября. Участниками форума в этом году стали рекордные порядка 7,2 тыс. человек из 506 муниципальных образований и 65 субъектов России. Состоялось более 86 деловых мероприятий, с участием порядка 480 спикеров - эксперты обсудили развитие опорных населенных пунктов, малых городов, креативную экономику, туризм, ИИ в муниципальном управлении и многое другое.

Организаторы форума - администрация Екатеринбурга, центр стратегических разработок и союз российских городов, под патронажем Минэкономразвития РФ, при поддержке правительства региона, аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО Артема Жоги и Всероссийской организации местного самоуправления. ТАСС - генеральный информационный партнер.