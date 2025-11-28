В Курске строительные работы в здании бывшей мужской гимназии завершат к 2027 году

На объекте работают порядка 130 человек

КУРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Курские власти поставили подрядчику задачу закончить строительные работы в здании бывшей мужской гимназии в областном центре до конца следующего года. В 2027 году там приступят к созданию музейного пространства для краеведческого музея, сообщил губернатор Александр Хинштейн по итогам визита заместителя министра культуры РФ Владимира Осинцева в регион.

"В здании бывшей мужской гимназии разместится областной краеведческий музей. Сейчас на объекте работают порядка 130 человек. Основная задача - в ближайшее время закрыть тепловой контур и приступить к внутренней отделке. Владимир Геннадьевич подчеркнул, что все работы должны выполняться в соответствии с производственным графиком. Подрядчику поставлена задача - до конца следующего года завершить строительство, чтобы в 2027-м приступить к созданию музейного пространства", - написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что в регион Осинцев приехал по поручению министра культуры РФ Ольги Любимовой. При участии замминистра были осмотрены ключевые объекты и проведено совещание.

"Обсудили с Владимиром Осинцевым возможность разработки комплексного проекта на всю территорию [Курской крепости]. Это позволит выработать единый подход к восстановлению объектов культурного наследия и отремонтировать Знаменский собор и помещения епархии, сделать коммуникации и благоустройство. Отдельно поговорили о поддержке Минкульта РФ в рамках нацпроекта "Семья": в него включено 18 объектов - ДК, библиотек, музеев, театров, которые будут отремонтированы за счет федерации", - рассказал губернатор Курской области

Также четыре объекта, которые входят в архитектурный ансамбль Курской крепости, отремонтируют в рамках партийного проекта "Историческая память". Сейчас для объектов разрабатывается проектная документация, проинформировал глава региона.