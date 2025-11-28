В Вологодской области запретят продажу алкоголя в прикассовой зоне магазинов

Мера призвана исключить практику импульсивных покупок алкоголя, когда товар размещается в зоне обязательного посещения покупателем

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Вологодской области запретят торговлю алкоголем в прикассовой зоне магазинов, чтобы исключить спонтанные покупки. Соответствующие изменения в региональном законодательстве одобрили депутаты Вологодского заксобрания, сообщила пресс-служба парламента.

"Одно из важных нововведений - запрет на выкладку алкоголя в трех метрах от касс в магазинах. Данная мера призвана исключить практику импульсивных покупок алкоголя, когда товар размещается в зоне обязательного посещения покупателем", - говорится в сообщении.

Вводится запрет также на розничную продажу алкоголя в магазинах, расположенных в помещениях многоквартирных домов, вход в которые организован со стороны подъездов, чтобы обеспечить комфорт и безопасность жителей. Запрещается продажа алкоголя в магазинах, находящихся в цокольных, подвальных и подземных этажах жилых и нежилых зданий.

Скорректировано время продажи алкоголя в объектах общепита, чтобы решить проблему "наливаек". Для буфетов, кафе и баров, не соответствующих требованиям по обслуживанию и оснащению, вводится запрет на продажу алкоголя с понедельника по пятницу и ограничение по времени в выходные дни: продажа в субботу и воскресенье разрешена только с 12 до 23 часов.

"Принятие поправок - логичное продолжение работы по защите нравственности, здоровья и интересов жителей области. Ограничения продажи алкоголя уже дали ощутимые результаты: число преступлений с участием пьяных снизилось на треть, а смертность от алкогольных заболеваний - более чем вдвое. Это подтверждает правильность выбранного курса. Новые меры, включая запрет на выкладку алкоголя у касс, направлены на предотвращение спонтанных покупок", - привела пресс-служба слова спикера областного парламента Романа Заварина.

С 1 марта этого года розничная продажа алкоголя по будням разрешена в Вологодской области с 12:00 до 14:00 мск, а без таких ограничений - в заведениях общепита с соответствующей лицензией, и повсеместно в выходные и особые праздничные дни - новогодние каникулы, День Защитника Отечества, Международный женский день и День Победы.